Жюль Кунде: «Винисиус – основной претендент на «Золотой мяч» и один из лучших игроков. В одиночку его не сдержать, мне потребуется помощь»
«Он определенно основной претендент на «Золотой мяч» и один из лучших футболистов, но я рассматривают это как вызов. Это одна из причин, по которым я играю в футбол. Мне нравится играть против лучших, и субботний матч не исключение.
От него исходит, вероятно, главная угроза, но там есть и другие игроки. Эта команда полна талантливых футболистов, способных выиграть матч почти собственноручно.
Винисиус – это не тот футболист, которого можно сдержать в одиночку, особенно на весь матч. Он не останавливается, и моменты, когда мне потребуется помощь, точно будут.
Но это нормально, все-таки это командный вид спорта. Это вызов, потому что я большую часть времени буду проводить в его зоне, но также это и работа для всей команды. Думаю, мы хорошо поработаем», – сказал защитник «Барселоны» в эфире SportyTV.
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