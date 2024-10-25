Игнатов о «Спартаке»: «С таким составом мы можем бороться за высокие места. Каждый игрок достоин своего места»

Михаил Игнатов высоко оценил состав «Спартака».

«Каждый игрок в составе «Спартака» достоин своего места в команде. На мой взгляд, с таким составом мы можем бороться за высокие места.

Как исправить положение в таблице и отыграть 11-очковое отставание от лидирующего «Краснодара»? Нам просто нужно настраиваться на каждый следующий матч и забирать в них по три очка», — сказал полузащитник «Спартака».