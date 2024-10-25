Анчелотти о подготовке к класико: «Нужна понятная и простая стратегия, много говорить не надо. Когда я волновался перед такими играми, ван Бастен говорил: «Расслабься, даешь мне мяч и бежишь праздновать»
Карло Анчелотти рассказал о психологической подготовке к класико.
«Перед такими матчами мы говорим не так много. Идея заключается в том, чтобы подготовить понятную и простую стратегию. Нет нужды много говорить, потому что все настроены и хотят играть.
Когда я сам был футболистом, то сильно волновался [перед важными матчами]. Такой великий футболист, как ван Бастен, видел это и говорил: «Расслабься, стратегия простая: ты даешь мяч мне и бежишь праздновать».
К счастью, зачастую так и происходило», – сказал главный тренер «Реала» накануне встречи с «Барселоной».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Mundo Deportivo
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