Анчелотти о подготовке к класико: «Нужна понятная и простая стратегия, много говорить не надо. Когда я волновался перед такими играми, ван Бастен говорил: «Расслабься, даешь мне мяч и бежишь праздновать»

Карло Анчелотти рассказал о психологической подготовке к класико.

«Перед такими матчами мы говорим не так много. Идея заключается в том, чтобы подготовить понятную и простую стратегию. Нет нужды много говорить, потому что все настроены и хотят играть.

Когда я сам был футболистом, то сильно волновался [перед важными матчами]. Такой великий футболист, как ван Бастен , видел это и говорил: «Расслабься, стратегия простая: ты даешь мяч мне и бежишь праздновать».

К счастью, зачастую так и происходило», – сказал главный тренер «Реала » накануне встречи с «Барселоной».