Анчелотти о низкой результативности Беллингема: «В прошлом сезоне мы потеряли Бензема, и заменой стали голы Джуда, Браима, Хоселу. Сейчас же у «Реала» есть форвард, способный забить 40 мячей»
Карло Анчелотти ответил на вопрос об изменениях в игре Джуда Беллингема.
В прошлом чемпионате Испании англичанин забил 19 голов в 28 матчах, в этом – ни одного за шесть туров.
– У него все хорошо, он прогрессирует, он в хорошем состоянии. Его работа очень важна, и он об этом прекрасно осведомлен.
– Достаточно ли хороша нынешняя версия Беллингема?
– В прошлом сезоне мы потеряли важного бомбардира в лице Карима Бензема, и заменой стали голы Джуда, Браима Диаса, Хоселу. Сейчас же у нас есть нападающий, способный забить 40 мячей, – сказал главный тренер «Реала».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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