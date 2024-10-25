Анчелотти о низкой результативности Беллингема: «В прошлом сезоне мы потеряли Бензема, и заменой стали голы Джуда, Браима, Хоселу. Сейчас же у «Реала» есть форвард, способный забить 40 мячей»

Карло Анчелотти ответил на вопрос об изменениях в игре Джуда Беллингема.

В прошлом чемпионате Испании англичанин забил 19 голов в 28 матчах, в этом – ни одного за шесть туров.

– У него все хорошо, он прогрессирует, он в хорошем состоянии. Его работа очень важна, и он об этом прекрасно осведомлен.

– Достаточно ли хороша нынешняя версия Беллингема?

– В прошлом сезоне мы потеряли важного бомбардира в лице Карима Бензема , и заменой стали голы Джуда, Браима Диаса , Хоселу. Сейчас же у нас есть нападающий, способный забить 40 мячей, – сказал главный тренер «Реала ».