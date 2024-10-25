Мерсон считает, что «Арсенал» потеряет шансы на титул при поражении от «Ливерпуля»: «Он отстанет на 7 очков – это много, ведь «красные» и «Сити» легко обыгрывают клубы поменьше»
Команды встретятся в 9-м туре АПЛ 27 октября. Сейчас «канониры» отстают от «красных» на 4 очка.
«Если «Арсенал» проиграет, то разрыв составит уже 7 очков. Не могу представить, что «Манчестер Сити» не обыграет «Саутгемптон», так что «канониры» будут отставать на 7 и 6 очков от основных конкурентов в борьбе за титул. А это много, особенно учитывая то, как эти команды побеждают. Они легко обыгрывают клубы поменьше, пропасть огромная.
Я был бы шокирован, если бы «Арсенал» проиграл сейчас «Ливерпулю» и в итоге стал чемпионом. Я был бы поражен и потрясен. Он гонится не за одной командой, а за двумя. Несмотря на то, что впереди еще 29 матчей, «Арсенал» вылетит из гонки за титулом.
Я просто не могу представить, что «Арсенал» отыграет такое отставание, учитывая результаты «Манчестер Сити» в последние пять-шесть лет», – сказал бывший форвард «канониров» в эфире Sky Sports.
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