Мерсон считает, что «Арсенал» потеряет шансы на титул при поражении от «Ливерпуля»: «Он отстанет на 7 очков – это много, ведь «красные» и «Сити» легко обыгрывают клубы поменьше»

Пол Мерсон считает, что поражение от «Ливерпуля» станет фатальным для «Арсенала».

Команды встретятся в 9-м туре АПЛ 27 октября. Сейчас «канониры» отстают от «красных» на 4 очка.

«Если «Арсенал » проиграет, то разрыв составит уже 7 очков. Не могу представить, что «Манчестер Сити » не обыграет «Саутгемптон», так что «канониры» будут отставать на 7 и 6 очков от основных конкурентов в борьбе за титул. А это много, особенно учитывая то, как эти команды побеждают. Они легко обыгрывают клубы поменьше, пропасть огромная.

Я был бы шокирован, если бы «Арсенал» проиграл сейчас «Ливерпулю» и в итоге стал чемпионом. Я был бы поражен и потрясен. Он гонится не за одной командой, а за двумя. Несмотря на то, что впереди еще 29 матчей, «Арсенал» вылетит из гонки за титулом.

Я просто не могу представить, что «Арсенал» отыграет такое отставание, учитывая результаты «Манчестер Сити» в последние пять-шесть лет», – сказал бывший форвард «канониров» в эфире Sky Sports.