Глен Джонсон о гонке в АПЛ: «Пока трудно назвать фаворита, но «Ливерпуль» выглядит наиболее стабильно»
Глен Джонсон высказался о чемпионской гонке в АПЛ.
– После победы над «Челси» «Ливерпуль», по-вашему, фаворит в чемпионской гонке АПЛ?
– Думаю, на титул по-прежнему претендуют три клуба, но в плане стабильности «Ливерпуль» справляется без особых проблем и находит способ побеждать.
Такие победы [как над «Челси»] могут иметь огромное значение в конце сезона. Пока трудно назвать фаворита, но на данный момент «Ливерпуль» выглядит наиболее стабильно, – сказал экс-игрок «Ливерпуля».
После 8 туров мерсисайдцы лидируют в АПЛ, опережая «Ман Сити» на одно очко, «Арсенал» и «Астон Виллу» – на 4.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Betfred
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