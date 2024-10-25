Глен Джонсон о гонке в АПЛ: «Пока трудно назвать фаворита, но «Ливерпуль» выглядит наиболее стабильно» 

Глен Джонсон высказался о чемпионской гонке в АПЛ.

– После победы над «Челси» «Ливерпуль», по-вашему, фаворит в чемпионской гонке АПЛ?

– Думаю, на титул по-прежнему претендуют три клуба, но в плане стабильности «Ливерпуль» справляется без особых проблем и находит способ побеждать.

Такие победы [как над «Челси»] могут иметь огромное значение в конце сезона. Пока трудно назвать фаворита, но на данный момент «Ливерпуль» выглядит наиболее стабильно, – сказал экс-игрок «Ливерпуля ».

После 8 туров мерсисайдцы лидируют в АПЛ, опережая «Ман Сити » на одно очко, «Арсенал » и «Астон Виллу» – на 4.