Слот об игре с «Арсеналом»: «Отбирать очки у конкурентов важно. «Ливерпуль» попытается в воскресенье»

Арне Слот высказался о том, как важно «Ливерпулю» победить «Арсенал».

«Ливерпуль» сыграет на выезде против лондонцев в 9-м туре АПЛ в воскресенье.

«Мы все знаем, что отбирать очки у конкурентов [важно].

Никто не знает на этой ранней стадии, кто будет вашим конкурентом или вашим самым большим противником, но я думаю, мы все понимаем, что «Арсенал» будет одним из них. Потерять или набрать очки в матчах против них – это всегда важно.

В прошлом сезоне было три ничьих и одно поражение [против «Арсенала» и «Манчестер Сити »], так что, если использовать простую математику, турнирная таблица была бы немного другой, если бы «Ливерпуль» мог выиграть все три игры.

Побеждать в выездных матчах против «Арсенала », «Сити» или всех остальных сложно, но мы определенно попытаемся сделать это в воскресенье», – заявил главный тренер «Ливерпуля ».