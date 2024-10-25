Слот об игре с «Арсеналом»: «Отбирать очки у конкурентов важно. «Ливерпуль» попытается в воскресенье»
«Ливерпуль» сыграет на выезде против лондонцев в 9-м туре АПЛ в воскресенье.
«Мы все знаем, что отбирать очки у конкурентов [важно].
Никто не знает на этой ранней стадии, кто будет вашим конкурентом или вашим самым большим противником, но я думаю, мы все понимаем, что «Арсенал» будет одним из них. Потерять или набрать очки в матчах против них – это всегда важно.
В прошлом сезоне было три ничьих и одно поражение [против «Арсенала» и «Манчестер Сити»], так что, если использовать простую математику, турнирная таблица была бы немного другой, если бы «Ливерпуль» мог выиграть все три игры.
Побеждать в выездных матчах против «Арсенала», «Сити» или всех остальных сложно, но мы определенно попытаемся сделать это в воскресенье», – заявил главный тренер «Ливерпуля».
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