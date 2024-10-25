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Артета о потерях «Арсенала» перед «Ливерпулем»: «Не нужно жалеть себя. Мы должны играть с доминированием и верой, мне нравится менталитет команды»

Микель Артета прокомментировал ситуацию с травмами в «Арсенале».

27 октября лондонский клуб сыграет с «Ливерпулем» в девятом туре Премьер-лиги.

В списке игроков, которые пропустят игру, значатся травмированные Мартин Эдегор, Букайо Сака и Юрриен Тимбер. Также остаются вопросы по поводу состояния Риккардо Калафьори, который был заменен по ходу игры с «Шахтером» (1:0) в Лиге чемпионов.

Центральный защитник Вильям Салиба также не сыграет из-за дисквалификации после красной карточки, полученной в прошлом туре чемпионата.

«Конечно, мы не хотели оказаться в подобной ситуации, но нам очень повезло, что у нас такой состав и такое отношение к делу.

Когда необходимо реагировать на сложную ситуацию, не нужно жалеть себя, стоит смотреть правде в глаза.

Мы знаем, насколько сложными можем быть для соперника. Мне нравится, когда у команды такой безжалостный менталитет.

Это большая игра, большая возможность, и мы любим такие матчи на «Эмирейтс». Команда с нетерпением ждет его.

Мы должны продолжать играть с доминированием и верой. Наша вера, энергия и самоотдача необходимы в таком большом матче», – сказал тренер «Арсенала» Микель Артета.

У Калафьори незначительное повреждение колена. Защитник «Арсенала» может пропустить несколько недель

Опубликовал: Максим Федер
Источник: BBC
logoЛиверпуль
logoЭмирейтс
logoМикель Артета
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoтравмы
logoМартин Эдегор
logoЮрриен Тимбер
logoВильям Салиба
logoРиккардо Калафьори
logoБукайо Сака
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