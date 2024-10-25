Эрик тен Хаг: «Отрицаю и игнорирую 0:3 от «Тоттенхэма», мы остались вдесятером при 0:1 и не имели шанса отыграться, а потом красную Бруну отменили. «МЮ» – стойкая и решительная команда»

Эрик тен Хаг не учитывает матч с «Тоттенхэмом» (0:3), оценивая выступления «МЮ».

«Манчестер Юнайтед » уступил «шпорам» со счетом 0:3, оставшись в меньшинстве в результате удаления Бруну Фернандеша . Впоследствии дисквалификацию удалось успешно обжаловать .

«Я отрицаю и игнорирую игру с «Тоттенхэмом », потому что мы остались вдесятером при счете 0:1. Потом эту красную карточку отменили, так что я полностью игнорирую этот матч.

Учитывать его при оценке команды несправедливо, потому что у нас не было шанса отыграться.

Видно, что эта команда стойкая и решительная. «Брентфорд», два тяжелых выездных матчей в Лиге Европы – у этой команды есть характер, она демонстрирует боевой дух и желание выигрывать», – сказал главный тренер «МЮ».