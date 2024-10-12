Коул о Бруну: «Его многие не любят за поведение, но он всегда выкладывается на 100%. Он кричит и жалуется не только ради себя, но и ради партнеров»

Энди Коул поделился мнением об игроках «МЮ».

– Как ты оцениваешь старт карьеры Маттейса де Лигта в «Манчестер Юнайтед»?

– «МЮ» – один из крупнейших клубов в мире, где уровень ожиданий очень высок. От тебя ждут быстрых результатов, и если ты не оправдываешь ожидания с самого начала, то тебя начинают критиковать. На адаптацию уходит больше времени.

В некоторых матчах он выглядел относительно неплохо, а в некоторых пришлось непросто. Порой, находясь в команде, которая играет не лучшим образом, ты сталкиваешься с нестабильностью. Он играл за большие клубы, такие как «Аякс», «Бавария» и «Ювентус», у него есть опыт, но он, как и каждый другой игрок в команде, ждет, когда все наладится и образуется коллектив.

– Тебя беспокоит форма Бруну Фернандеша и Лисандро Мартинеса, двух игроков, которые были крайне надежны при Эрике тен Хаге?

– Что касается Бруну, то нет. Я знаю, что многие его не любят за то, как он себя ведет, но мне он нравится, потому что он никогда не сдается. Он всегда отдается на 100%, и я знаю, что он больше других жалуется и кричит, но он делает это как ради себя, так и ради своих партнеров по команде. Этот период – вероятно, единственный, когда он был не в форме, поэтому к нему нельзя придираться.

Что касается Мартинеса, в четверг против «Порту» ему и [Маттейсу] де Лигту было реально сложно. Обычно они не сталкиваются с таким нападающим, как Саму [Омородион], который физически силен и хорош в игре головой. Их обоих просто подавили.

Когда он впервые пришел в «Манчестер Юнайтед », у него были трудности, но затем он почти сразу же начал играть очень хорошо. Он, как и Бруну, вернется, это лишь вопрос времени.

– Маркус Рэшфорд возвращается к своей лучшей форме?

– Возможно. В первом тайме против «Порту», на мой взгляд, он был лучшим игроком «МЮ», забил гол и сделал передачу. Он был очень активен и делал то, что умеет лучше всего. Против «Астон Виллы» у него было несколько хороших рывков, но, с другой стороны, он мог быть удален за две глупые стычки. Тренер правильно поступил, убрав его, и это было в интересах команды, – сказал бывший нападающий «МЮ» в интервью Betfred.