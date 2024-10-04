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Бруну – фанатам «МЮ» после двух удалений подряд: «Никто не разочарован сильнее меня. Это один из самых тяжелых моментов. Но я никогда не прятался от ответственности в трудную минуту»

Бруну Фернандеш обратился к фанатам «Манчестер Юнайтед» после двух удалений.

Португалец досрочно покинул поле в матчах против «Тоттенхэма» (0:3) в АПЛ и «Порту» (3:3) в Лиге Европы.

«Сложный момент для команды и лично для меня, один из самых тяжелых. Почти 5 лет в клубе – со взлетами и падениями, хорошими и плохими моментами.

Лично мне всегда приходилось сталкиваться с трудностями и невзгодами на протяжении карьеры, и никогда не было такого, чтобы я молчал или прятался от ответственности в трудную минуту.

Знаю, это прозвучит как клише, большинству из вас, фанатов «МЮ», такие слова уже надоели, но никто не разочарован происходящим со мной сильнее меня. Но даже в такой момент я благодарен всем, кто написал слова поддержки мне и команде», – говорится в сообщении на странице хавбека.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Бруну Фернандеша
logoМанчестер Юнайтед
logoвысшая лига Португалия
logoПорту
logoпремьер-лига Англия
logoЛига Европы УЕФА
болельщики
logoТоттенхэм
logoБруну Фернандеш
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