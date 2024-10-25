Газизов не считает, что «Спартак» превращается в середняка: «Это великий клуб. Менеджмент выправит ситуацию»
Шамиль Газизов назвал «Спартака» великим клубом.
После 12 туров «Спартак» с 19 очками идет 6-м в Мир РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков.
Газизов работал генеральным директором «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.
– Ощущение, что когда вы работали в клубе, команда боролась за более высокие места.
– Сейчас у команды другой менеджмент, достойный. Это неправильный разговор. Думаю, что они выправят ситуацию. Мне кажется, «Спартак» - одна из самых быстрых команд. У «Спартака» все будет хорошо.
– Эксперты говорят, что клуб превращается в середняка.
– Я с этим не согласен. «Спартак» – великий клуб, – сказал гендиректор махачкалинского «Динамо», ранее работавший в «Спартаке».
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