Газизов о формате Кубка: «Не вижу ничего плохого – много интересных матчей, можно наигрывать сочетания. У «Динамо» Махачкала была хорошая группа»
Шамиль Газизов доволен форматом Фонбет Кубка России.
В заключительном матче группового этапа Пути РПЛ «Динамо» Махачкала проиграло «Спартаку» (0:1).
– Мы в первый раз участвуем в верхней сетке Кубка. Много интересных матчей, можно наигрывать определенные сочетания. Интересно, что у нас была хорошая группа. Плохого я ничего не вижу.
– Нужны ли «Динамо» дополнительные кубковые матчи или предпочли бы сосредоточиться на чемпионате?
– Нет, вы что. Интересная сетка, мы в нижнюю часть падаем – в Путь регионов, где все решает один матч.
Мы проиграли «Спартаку», но можем встретиться с ними на другой стадии, – сказал гендиректор махачкалинского «Динамо».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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