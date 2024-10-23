Газизов о формате Кубка: «Не вижу ничего плохого – много интересных матчей, можно наигрывать сочетания. У «Динамо» Махачкала была хорошая группа»

Шамиль Газизов доволен форматом Фонбет Кубка России.

В заключительном матче группового этапа Пути РПЛ «Динамо» Махачкала проиграло «Спартаку » (0:1).

– Мы в первый раз участвуем в верхней сетке Кубка. Много интересных матчей, можно наигрывать определенные сочетания. Интересно, что у нас была хорошая группа. Плохого я ничего не вижу.

– Нужны ли «Динамо» дополнительные кубковые матчи или предпочли бы сосредоточиться на чемпионате?

– Нет, вы что. Интересная сетка, мы в нижнюю часть падаем – в Путь регионов, где все решает один матч.

Мы проиграли «Спартаку», но можем встретиться с ними на другой стадии, – сказал гендиректор махачкалинского «Динамо».