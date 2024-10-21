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«Динамо» Махачкала готово пригласить Мостового на стажировку: «Всегда будем рады видеть Александра и других футбольных людей в Дагестане»

Махачкалинское «Динамо» готово пригласить Александра Мостового на стажировку.

Ранее стало известно, что «Спартак» отказал экс-футболисту в тренерской стажировке.

«Для нас не будет проблемой принять Мостового на стажировку. Гаджи Муслимович [Гаджиев] всегда с теплотой относится к Александру.

Мы всегда будем рады видеть Александра и других футбольных людей в Дагестане. Могу поделиться своим опытом и почерпнуть что-то у таких больших футбольных людей, как Мостовой», – сказал генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
logoГаджи Муслимович Гаджиев
logoШамиль Газизов
logoДинамо Махачкала
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