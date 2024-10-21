«Динамо» Махачкала готово пригласить Мостового на стажировку: «Всегда будем рады видеть Александра и других футбольных людей в Дагестане»
Махачкалинское «Динамо» готово пригласить Александра Мостового на стажировку.
Ранее стало известно, что «Спартак» отказал экс-футболисту в тренерской стажировке.
«Для нас не будет проблемой принять Мостового на стажировку. Гаджи Муслимович [Гаджиев] всегда с теплотой относится к Александру.
Мы всегда будем рады видеть Александра и других футбольных людей в Дагестане. Могу поделиться своим опытом и почерпнуть что-то у таких больших футбольных людей, как Мостовой», – сказал генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости