Для Ямаля сделали брекеты в цветах «Барсы» перед класико

Ламин Ямаль получил брекеты в цветах «Барселоны».

Перед матчем с «Реале» ювелирный бренд Twojeys сделал для вингера «Барсы» брекеты в цветах каталонского клуба.

Напомним, класико в рамках Ла Лиги состоится в эту субботу.

Фото: instagram.com/lamineyamal/