Для Ямаля сделали брекеты в цветах «Барсы» перед класико
Ламин Ямаль получил брекеты в цветах «Барселоны».
Перед матчем с «Реале» ювелирный бренд Twojeys сделал для вингера «Барсы» брекеты в цветах каталонского клуба.
Напомним, класико в рамках Ла Лиги состоится в эту субботу.
Фото: instagram.com/lamineyamal/
Опубликовано: Sports
Источник: инстаграм Ламина Ямаля
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