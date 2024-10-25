«Локомотив» подпишет форварда сборной Чили Тапию зимой как свободного агента («Матч ТВ»)

Форвард сборной Чили может продолжить карьеру в Мир РПЛ.

По информации «Матч ТВ », этой зимой нападающий «Универсидад Католика » Гонсало Тапия покинет нынешнюю команду в качестве свободного агента и заключит контракт с «Локомотивом ».

Инсайдер Иван Карпов эти сведения опровергает и сообщает , что трансфера 22-летнего футболиста в московский клуб не будет.

В этом году Тапия провел 28 матчей в лиге Чили и забил 9 голов. В составе сборной он дебютировал в сентябре и уже провел три матча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .