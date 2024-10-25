«Локомотив» подпишет форварда сборной Чили Тапию зимой как свободного агента («Матч ТВ»)
Форвард сборной Чили может продолжить карьеру в Мир РПЛ.
По информации «Матч ТВ», этой зимой нападающий «Универсидад Католика» Гонсало Тапия покинет нынешнюю команду в качестве свободного агента и заключит контракт с «Локомотивом».
Инсайдер Иван Карпов эти сведения опровергает и сообщает, что трансфера 22-летнего футболиста в московский клуб не будет.
В этом году Тапия провел 28 матчей в лиге Чили и забил 9 голов. В составе сборной он дебютировал в сентябре и уже провел три матча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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