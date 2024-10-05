Тимур Гурцкая: «Спартак» хотел вести разговор по Пиняеву летом, но «Локо» не был готов его продавать»

Тимур Гурцкая рассказал об интересе «Спартака» к Сергею Пиняеву летом.

«Знаю, что «Спартак » был готов вести разговор по Пиняеву в летнее окно, но «Локомот ив» не был готов его продавать.

В «Локо» есть люди, которые имеют отношение к карьере Пиняева, имею ввиду Дмитрия Поляцкина , они понимают, что нет смысла сразу всех переводить в деньги, нужно, чтобы появился в этой позиции игрок, который должен дозреть – например, Салтыков», – сказал агент Тимур Гурцкая .

В этом сезоне Пиняев провел 13 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 3 ассиста.