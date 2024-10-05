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Тимур Гурцкая: «Спартак» хотел вести разговор по Пиняеву летом, но «Локо» не был готов его продавать»

Тимур Гурцкая рассказал об интересе «Спартака» к Сергею Пиняеву летом.

«Знаю, что «Спартак» был готов вести разговор по Пиняеву в летнее окно, но «Локомотив» не был готов его продавать.

В «Локо» есть люди, которые имеют отношение к карьере Пиняева, имею ввиду Дмитрия Поляцкина, они понимают, что нет смысла сразу всех переводить в деньги, нужно, чтобы появился в этой позиции игрок, который должен дозреть – например, Салтыков», – сказал агент Тимур Гурцкая.

В этом сезоне Пиняев провел 13 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 3 ассиста.

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
агенты
Дмитрий Поляцкин
logoСергей Пиняев
Тимур Гурцкая
logoНикита Салтыков
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