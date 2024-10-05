Тимур Гурцкая: «Спартак» хотел вести разговор по Пиняеву летом, но «Локо» не был готов его продавать»
Тимур Гурцкая рассказал об интересе «Спартака» к Сергею Пиняеву летом.
«Знаю, что «Спартак» был готов вести разговор по Пиняеву в летнее окно, но «Локомотив» не был готов его продавать.
В «Локо» есть люди, которые имеют отношение к карьере Пиняева, имею ввиду Дмитрия Поляцкина, они понимают, что нет смысла сразу всех переводить в деньги, нужно, чтобы появился в этой позиции игрок, который должен дозреть – например, Салтыков», – сказал агент Тимур Гурцкая.
В этом сезоне Пиняев провел 13 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 3 ассиста.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости