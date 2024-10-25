Эрик тен Хаг: «Травмы негативно влияют на уровень «МЮ» и положение в АПЛ, это сдерживает нас. Мы должны работать лучше, нужно больше доступных игроков»
Эрик тен Хаг заявил, что травмы влияют на «Манчестер Юнайтед».
«Да. Это негативно влияет на наш уровень и наше положение в лиге. Потому что, когда у тебя нет свободных игроков, ты не можешь выставить лучший состав. И именно это сдерживает нас в данный момент.
Нам нужно больше доступных игроков. Мы должны работать лучше и иметь в распоряжении больше доступных игроков, потому что мы знаем, что когда они у нас есть, мы становимся действительно тяжелым соперником.
Когда все в составе, мы можем быть очень, очень успешными. Именно это мы и показали в последние месяцы», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»
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