Джонсон о Тухеле: «МЮ» упустил шанс, не назначив его. Такие топ-специалисты появляются нечасто. Я счастлив, что он теперь в сборной Англии»

Глен Джонсон назвал Томаса Тухеля топовым специалистом.

О назначении немецкого специалиста на пост главного тренера сборной Англии было объявлено 16 октября. Тухель приступит к работе 1 января.

– Как вы считаете, должен ли был «Манчестер Юнайтед» побороться за Томаса Тухеля до того, как он получил работу в сборной Англии, и рады ли вы назначению бывшего тренера «Челси» в сборную?

– Я на седьмом небе от счастья, что он теперь главный тренер сборной Англии. У нас отличная команда, и теперь у нас фантастический тренер. Парням понравится работать с ним, и я удивлюсь, если он не выжмет максимум из этого состава.

Да, я считаю, что «Манчестер Юнайтед» упустил шанс, не назначив его раньше. Мне неловко это говорить, когда на посту уже есть тренер, но такие топовые специалисты появляются нечасто, а работа в «Манчестер Юнайтед » сложна и требует особого характера, чтобы все изменить, – сказал экс-защитник «Ливерпуля» и сборной Англии.