Тен Хаг про 1:1 с «Фенербахче»: «Поведя в счете, «МЮ» не должен позволять сравнять. Разочарован, что мы не победили. С этим соперником получился бы хороший финал»
«Два сложных выездных матча. Конечно, поведя в счете, ты не должен позволять сравнять. У нас были возможности забить второй гол. Я разочарован тем, что мы не победили. Матчи на «Олд Траффорд» нужно выигрывать.
Да, думаю [это было лучшее выступление Угарте]. Он влился в команду. Роль «шестерки» очень важна. Ему нужно разобраться, как мы играем. Я доволен его игрой этим вечером.
Мазрауи сделал крайним защитником именно я, раньше он все время играл «десятку». Я знал, что он может сыграть на этой позиции. Он сыграл важную роль в голе. Всегда можно отодвинуть его назад.
«Фенербахче» – очень хороший клуб с очень хорошими фанатами и рядом хороших футболистов. Получился бы очень хороший финал.
Нам следовало лучше держать мяч в первом тайме. Нам нужно больше забивать, но, честно говоря, и у соперника были хорошие моменты. Он создавал нам кое-какие проблемы. Это хорошая команда с хорошим тренером.
То, что мы набрали это очко, отнюдь не плохо, но мы хотим побеждать. Хотим выигрывать каждый матч», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
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