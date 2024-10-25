У Моуринью грустная статистика против бывших – всего 2 победы в последних 18 матчах. В этот раз еще и удалился 

«Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Фенербахче» – 1:1. Очевидно, что страдает от этого больше команда Эрика тен Хага, но вряд ли такой результат устроил и Жозе Моуринью.

Рассмотрим основные цифры главного матча игрового дня в еврокубках.

Opta прогнозировал победу «Фенербахче», но Моуринью слабо играет против бывших клубов

Любопытно, что Opta считал фаворитом противостояния «Фенербахче», а букмекеры – «МЮ». Суперкомпьютер давал на турок 39%, в то время как аналитики на англичан предлагали 41%.

При этом Моуринью слабо играет против бывших команд – всего 2 победы в последних 18 матчах. В этот раз португалец еще и разгорячился – возмущался решением судьи не назначать пенальти в ворота «МЮ». В итоге удалился. К слову, до матча букмекеры предлагали поставить на то, что главный тренер или запасной игрок получат желтую карточку. Моуринью явно перестарался.

Но матч получился интересным не только из-за этого. Сыграло несколько любопытных трендов:

● «Манчестер Юнайтед» скатал ничью на выезде в 4-м матче подряд.

● «МЮ» выиграл лишь 1 из 7 последних матчей во всех турнирах.

● «Фенербахче» сыграл вничью в 3-м матче кряду.

● «Фенербахче» не проигрывает дома в 11 из 12 последних матчей.

● «Фенербахче» забивает во 2-м тайме в 6 матчах кряду.

Моуринью штормит в Турции – отпустил «Галатасарай» уже на 8 очков

«Фенербахче» набрал 5 очков после 3-х туров Лиги Европы и расположился на 14-й строчке. До зоны прямого выхода в плей-офф всего 2 очка, так что выводы делать рано. Да и есть дела поважнее. Все-таки Моуринью позвали в «Фенербахче», чтобы наконец прервать неприятную серию – клуб не становился чемпионом Турции с сезона-2013/14. Это самый длинный период в истории «канареек» без чемпионства.

Получается пока слабо. «Фенербахче» после 9-го тура идет только четвертым и отстает от лидирующего «Галатасарая» уже на 8 очков. Да, есть игра в запасе, но все равно разница с первым местом приличная. А ведь перед стартом сезона «Фенербахче» котировался главным фаворитом на чемпионство. Неужели снова мимо трофея даже с Моуринью?

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Фото: Gettyimages /Burak Kara