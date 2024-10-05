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Джоуи Бартон: «Бруну – худший капитан «МЮ» за последнее время. Не могу придумать никого хуже»

Джоуи Бартон назвал Бруну Фернандеша худшим капитаном в «МЮ» за последнее время.

30-летний португалец перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2020 году, а в 2023-м был назначен новым капитаном команды вместо Харри Магуайра.

В двух последних матчах – с «Тоттенхэмом» в Премьер-лиге и с «Порту» в Лиге Европы – он получил красную карточку. В АПЛ позже отменили наказание игрока.

«Бруну Фернандеш, должно быть, худший капитан «Юнайтед» за последнее время?

Я не могу придумать никого хуже. А вы можете?» – написал в своих соцсетях бывший игрок «Манчестер Сити» Джоуи Бартон.

Бруну удалили во 2-м матче подряд. Хавбек «МЮ» получил вторую желтую за опасную игру на 81-й минуте игры с «Порту»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Джоуи Бартона
logoМанчестер Юнайтед
logoДжоуи Бартон
logoпремьер-лига Англия
logoБруну Фернандеш
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