«Мошенники торжествуют». Бартон о сокращении бана Погба за допинг с 4 лет до 18 месяцев

Джоуи Бартон высказался о сокращении дисквалификации за допинг Поля Погба.

20 августа 2023 года француз сдал положительную допинг-пробу на тестостерон. Повторная проба подтвердила первоначальный результат.

Ранее стало известно, что Погба успешно обжаловал в Спортивном арбитражном суде изначальное решение о дисквалификации на 4 года. Срок отстранения сокращен до 18 месяцев.

«Мошенники торжествуют», – прокомментировал ситуацию в своих соцсетях бывший игрок «Манчестер Сити» Джоуи Бартон .

Бан Погба за допинг сократили почти в три раза. Ждем на поле уже в марте?