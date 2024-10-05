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«Мошенники торжествуют». Бартон о сокращении бана Погба за допинг с 4 лет до 18 месяцев

Джоуи Бартон высказался о сокращении дисквалификации за допинг Поля Погба.

20 августа 2023 года француз сдал положительную допинг-пробу на тестостерон. Повторная проба подтвердила первоначальный результат.

Ранее стало известно, что Погба успешно обжаловал в Спортивном арбитражном суде изначальное решение о дисквалификации на 4 года. Срок отстранения сокращен до 18 месяцев.

«Мошенники торжествуют», – прокомментировал ситуацию в своих соцсетях бывший игрок «Манчестер Сити» Джоуи Бартон.

Бан Погба за допинг сократили почти в три раза. Ждем на поле уже в марте?

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Джоуи Бартона
logoЮвентус
logoДжоуи Бартон
logoСборная Франции по футболу
logoсерия А Италия
logoдопинг
logoПоль Погба
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