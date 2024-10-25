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Анчелотти о Винисиусе: «В «Реале» нет единого лидера – им может быть Вальверде, Модрич, кто-то из молодежи. Нам повезло»

Карло Анчелотти считает, что в «Реале» множество лидеров.

Винисиус – лидер «Реала»?

– Нет единого лидера. Им может быть Вальверде, Модрич и молодежь.

Не только один. Нам повезло, что их у нас много, – заявил главный тренер «Мадрида».

Винисиус после хет-трика в ЛЧ: «Я хочу остаться в «Реале» навсегда, эта команда дала мне все»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
logoКарло Анчелотти
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoЛука Модрич
logoФедерико Вальверде
logoВинисиус Жуниор
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