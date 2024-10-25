Анчелотти о Винисиусе: «В «Реале» нет единого лидера – им может быть Вальверде, Модрич, кто-то из молодежи. Нам повезло»
Карло Анчелотти считает, что в «Реале» множество лидеров.
– Винисиус – лидер «Реала»?
– Нет единого лидера. Им может быть Вальверде, Модрич и молодежь.
Не только один. Нам повезло, что их у нас много, – заявил главный тренер «Мадрида».
Винисиус после хет-трика в ЛЧ: «Я хочу остаться в «Реале» навсегда, эта команда дала мне все»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости