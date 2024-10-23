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  • Игроки «Реала» обеспокоены критикой в адрес Анчелотти и опасаются за его будущее. В клубе надеются, что камбэк с «Боруссией» станет поворотным моментом сезона (Marca)
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Игроки «Реала» обеспокоены критикой в адрес Анчелотти и опасаются за его будущее. В клубе надеются, что камбэк с «Боруссией» станет поворотным моментом сезона (Marca)

Игроки «Реала» обеспокоены нарастающим давлением на Карло Анчелотти.

Вчера мадридцы обыграли дортмундскую «Боруссию» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов (5:2), уступая со счетом 0:2 после 1-го тайма.

Как сообщает Marca, в перерыве матча игроки «Реала» обсуждали игру и результаты команды в последних матчах – в их разговоре прозвучали слова о том, что команда «не может подвести тренера».

Отмечается, что футболисты поддерживают Анчелотти и его идеи и беспокоятся за будущее тренера в «Реале» на фоне участившейся критики в его адрес.

Обращаясь к игрокам в раздевалке после 1-го тайма, Анчелотти сказал: «Мы должны бежать вперед, бороться и делать все, что в наших силах. Вини и Мбаппе, нужно забивать!»

Также утверждается, что в «Реале» надеются, что камбэк в матче с «Боруссией» станет «поворотным моментом» в нынешнем сезоне.

В следующем матче «Реал» сыграет с «Барселоной» – игра Ла Лиги пройдет в субботу, 26 октября.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
logoБоруссия Дортмунд
logoКарло Анчелотти
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoКилиан Мбаппе
logoВинисиус Жуниор
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