Флик о 4:1 с «Баварией»: «Невероятно, такая победа вселяет уверенность перед игрой с «Реалом». Потенциал «Барселоны» гораздо выше»
Ханс-Дитер Флик впечатлен победой «Барселоны» над «Баварией» (4:1).
«Мы добились нужного результата и набрали три очка. Считаем, матч получился отличным. После первого гола у нас были небольшие проблемы в течение 10-15 минут, но приятно видеть, что в итоге команда оправилась от этого. У нас молодая команда, и важно видеть такие вещи.
Наш потенциал гораздо выше. Мы стараемся делать нечто подобное в каждой игре, улучшать свою игру. Такова наша цель.
Это невероятно. «Бавария» – чудесная команда с фантастическими футболистами. За ее игрой хочется наблюдать. Конечно, такие победы стоит праздновать, для команды это потрясающее достижение. Это вселяет уверенность перед субботним матчем [с «Реалом»]. Сейчас я не думаю об игре на «Бернабеу». Начну завтра», – сказал главный тренер «Барселоны».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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