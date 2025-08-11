Забарный прошел медосмотр в «ПСЖ» и подписал контракт (RMC Sport)

Украинский защитник Илья Забарный подписал контракт с «ПСЖ».

Ранее стало известно , что «ПСЖ» купит 22-летнего футболиста «Борнмута » за 67 млн евро с учетом бонусов, а контракт игрока с парижанами будет рассчитан на пять лет.

Как сообщает RMC Sport, Илья, прибывший в Париж поздно вечером в воскресенье, уже успешно прошел медицинское обследование и подписал соглашение с «Пари Сен-Жермен».

В прошлом сезоне АПЛ Забарный провел 36 матчей, сделал 1 ассист, заработал 4 желтых и 1 красную карточку. Его подробная статистика – здесь .

