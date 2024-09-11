Агуэро считает Салаха и Диаса лучшей парой вингеров в АПЛ: «Луис вывел Колумбию на новый уровень. Доку и Савиньо нужно время, однако их потенциал запредельный»
Серхио Агуэро выбрал лучшую пару вингеров Премьер-лиги.
«Диас и Салах выступают в АПЛ дольше, чем Савиньо и Доку, из-за этого сравнивать тяжелее. Впрочем, Доку и Савиньо не назвать лучшей современной парой вингеров.
Салах и Диас – это сочетание голов и ассистов, и они здорово синхронизированы с партнерами. Доку и Савиньо нужно время, однако их потенциал запредельный.
Луис Диас раз за разом доказывает свой уровень. Сборная Колумбии стала лучше благодаря тому, что он выступает в Европе. Он вывел команду на новый уровень», – отметил в интервью Stake.com экс-форвард сборной Аргентины.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Bolavip
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