Агуэро считает Салаха и Диаса лучшей парой вингеров в АПЛ: «Луис вывел Колумбию на новый уровень. Доку и Савиньо нужно время, однако их потенциал запредельный»

Серхио Агуэро выбрал лучшую пару вингеров Премьер-лиги.

«Диас и Салах выступают в АПЛ дольше, чем Савиньо и Доку , из-за этого сравнивать тяжелее. Впрочем, Доку и Савиньо не назвать лучшей современной парой вингеров.

Салах и Диас – это сочетание голов и ассистов, и они здорово синхронизированы с партнерами. Доку и Савиньо нужно время, однако их потенциал запредельный.

Луис Диас раз за разом доказывает свой уровень. Сборная Колумбии стала лучше благодаря тому, что он выступает в Европе. Он вывел команду на новый уровень», – отметил в интервью Stake.com экс-форвард сборной Аргентины.