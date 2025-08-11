Экс-арбитр Федотов о судействе в матче «Локо» – «Спартак»: «Левников на ВАР хорошо отработал, дважды исправил Иванова. Тренеров «Спартака» надо было наказывать за провокацию, а Станковича вообще удалять»

Игорь Федотов оценил судейство Сергея Иванова в матче «Локомотив» – «Спартак».

В дерби в 4-м туре Мир РПЛ железнодорожники одержали победу со счетом 4:2.

«Два момента. Первый – восьмая минута, когда Иванов ошибочно назначил 11-метровый в ворота «Локомотива». Он имел все возможности, чтобы улучшить позицию и увидеть, что был классический наступ на голеностоп со стороны Жедсона Фернандеша . Вместо этого Иванов смотрел с 16 метров и назначил пенальти. Так не пойдет.

На 74-й минуте Иванов уже начал входить в штрафную, но почему-то не разобрался, что первым в мяч сыграл Дмитриев . Даже по движению мяча это можно было понять, потому что тот ушел направо. Если бы сыграл Бакаев – ушел бы налево. Со своей позиции Иванов снова неправильно оценил эпизод и продолжил игру. Однако хорошо отработал Левников на ВАР, который оба момента исправил.

Есть вопрос к резервному арбитру Карпову, который во время матча был статистом. Тех же тренеров «Спартака» надо было наказывать за провокацию. А Станковича за стычку с тренерами «Локомотива» надо было вообще удалять. Не знаю, с чем связана такая пассивность резервного арбитра. Рекомендации в отношении тренерских штабов судьям даны четкие», – сказал бывший арбитр РПЛ.