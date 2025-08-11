Матч «ПСЖ» – «Тоттенхэм» за Суперкубок обслужит португальский судья Пиньейру

Португальские судьи назначены на матч за Суперкубок Европы «ПСЖ» – «Тоттенхэм».

Матч с участием победителя Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен » и обладателя трофея Лиги Европы «Тоттенхэма » пройдет 13 августа на стадионе «Фриули» в Удине.

Главным арбитром матча будет Жоау Педру Пиньейру , ассистенты рефери – Бруну Мигел Алвеш Жезуш и Лусиану Майя.

Видеопомощником судьи будет Тиагу Мартинш, первый ассистент ВАР – Фабиу Мелу, второй – Пол ван Букел из Нидерландов.

Четвертым арбитром назначен Эльчин Месиев из Азербайджана.