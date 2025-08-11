Матч «ПСЖ» – «Тоттенхэм» за Суперкубок обслужит португальский судья Пиньейру
Португальские судьи назначены на матч за Суперкубок Европы «ПСЖ» – «Тоттенхэм».
Матч с участием победителя Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» и обладателя трофея Лиги Европы «Тоттенхэма» пройдет 13 августа на стадионе «Фриули» в Удине.
Главным арбитром матча будет Жоау Педру Пиньейру, ассистенты рефери – Бруну Мигел Алвеш Жезуш и Лусиану Майя.
Видеопомощником судьи будет Тиагу Мартинш, первый ассистент ВАР – Фабиу Мелу, второй – Пол ван Букел из Нидерландов.
Четвертым арбитром назначен Эльчин Месиев из Азербайджана.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт УЕФА
