Матч легенд российского футбола пройдет в честь Кубка Игоря Акинфеева

Встреча состоится 20 августа на стадионе «Арена Химки». В 2025 году турнир Игоря Акинфеева станет самым представительным за всю историю проведения, объединив команды из разных стран мира. Кульминация соревнований – гала-матч, в котором сыграют многократные чемпионы России, победители Кубка России, обладатели Кубка УЕФА и просто легенды российского футбола.

В составе «Сборной ЦСКА» сыграют: Алексей Березуцкий, Юрий Жирков, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Дмитрий Кузнецов, Игорь Аксенов, Сергей Самодин, Кирилл Панченко и другие. Возглавит команду Сергей Овчинников.

В составе «Сборной друзей Акинфеева»: Дмитрий Булыкин, Владимир Рыков, Артур Юсупов, Александр Рязанцев, Андрей Каряка, Антон Чужой, Эдамс, Дмитрий Сычев (2Drots) и Александр Самедов. Место главного тренера займет Александр Мостовой.

Гала-матч пройдет по правилам Кипербола – авторского формата игры в футбол, который разработан Игорем Акинфеевым. Команды сыграют в формате 8х8, а окончательный результат игры определится в серии пенальти.

В этот же день на стадионе «Арена Химки» пройдет финал кипербола и кипербатла, а также финал турнира Игоря Акинфеева.

«Второй год подряд наш турнир включает в себя гала-матч, где сыграют настоящие легенды. Сейчас дети фанатеют от Мбаппе, Дембеле, Ямаля и других, но те, кто выйдут на поле за «Сборную ЦСКА» и «Сборную друзей Акинфеева», на мой взгляд, ничуть не хуже современных кумиров, а, может быть, в чем-то и превосходят их. Не исключаю, что некоторые юные болельщики переключат свое внимание с игроков «Барселоны» и «Реала» на звезд нашего футбола. Очень рад, что турнир даст возможность посмотреть на игру легенд вживую. Ждем полные трибуны 20 августа!» – заявил Игорь Акинфеев.

Команды выйдут на поле в уникальной разработанной форме от PRIMERA. Комплект армейцев будет выполнен в золотом цвете, отсылая к юбилейному и победному 2005 году. Форма друзей Акинфеева изготовлена в бирюзовом цвете, как у вратарского комплекта капитана ПФК ЦСКА.

Билеты на гала-матч уже доступны по ссылке . Билеты на матч бесплатные, однако для прохода на стадион болельщикам необходимо зарегистрироваться, перейдя по ссылке, и получить электронный билет.