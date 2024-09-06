Агуэро о «Золотом мяче» для Родри: «Идеальный год, ты заслуживаешь этого»

Серхио Агуэро заявил, что Родри заслуживает «Золотой мяч».

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной попал в число номинантов на премию лучшему футболисту года от France Football.

Бывший форвард «горожан» прокомментировал твит «Сити» о номинации Родри на «Золотой мяч» словами: «Идеальный год, ты заслуживаешь этого. Вперед, Родри».

В минувшем сезоне Родри выиграл чемпионат Англии с « » и чемпионат Европы со сборной Испании, став лучшим игроком турнира.

Родри хочет, чтобы «Золотой мяч» получил испанец: «Наш футбол заслуживает этого. Мы не выигрывали его в свой лучший период, потому что были два зверя – Роналду и Месси»