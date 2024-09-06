Агуэро о «Золотом мяче» для Родри: «Идеальный год, ты заслуживаешь этого»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Серхио Агуэро Сборная Испании по футболу Золотой мяч Родри Футбол

Серхио Агуэро заявил, что Родри заслуживает «Золотой мяч».

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании попал в число номинантов на премию лучшему футболисту года от France Football.

Бывший форвард «горожан» Агуэро прокомментировал твит «Сити» о номинации Родри на «Золотой мяч» словами: «Идеальный год, ты заслуживаешь этого. Вперед, Родри».

В минувшем сезоне Родри выиграл чемпионат Англии с «Манчестер Сити» и чемпионат Европы со сборной Испании, став лучшим игроком турнира.

Родри хочет, чтобы «Золотой мяч» получил испанец: «Наш футбол заслуживает этого. Мы не выигрывали его в свой лучший период, потому что были два зверя – Роналду и Месси»

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13 комментариев
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Агуэро о «Золотом мяче» для Карвахаля: «Идеальный год, ты заслуживаешь этого»)
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Посмотрел бы я на его комментарии, если бы Месси был в номинантах)
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Раньше о нем думал что все это оверхайп, но недавно посмотрел его интервью, просто вау персоналити. Желаю выиграть ЗМ в этом сезоне
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Или Родри или Карвахаль.
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Ответ Турыст
Ну а кто ещё?.. Негры сильно заносчивы и нестабильны.. Фиг им, а не ЗМ.. ☝️
Вальда(у)но, успокойся
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