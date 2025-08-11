Джексон решил перейти в «Ньюкасл» в случае ухода из «Челси», сделка зависит от будущего Исака. «Синие» хотят получить за форварда не менее 64 млн фунтов (The Telegraph)

Николас Джексон решил перейти в «Ньюкасл».

По информации The Telegraph, нападающий сообщил руководству «Челси» о желании уйти, после чего сенегальца не включили в состав на товарищеский матч с «Байером» 8 августа. В случае ухода из клуба этим летом Джексон хочет продолжить карьеру в «Ньюкасле ».

Сообщается, что «Ньюкасл» всерьез рассматривает подписание Джексона после сорвавшихся трансферов Беньямина Шешко и Жоао Педро. Однако потенциальный переход форварда будет зависеть от того, согласится ли «Ньюкасл» отпустить Александера Исака в «Ливерпуль». При этом «Челси» не спешит расставаться с игроком и отпустит его лишь в случае подходящего предложения.

Ожидается, что «Челси » согласится продать Джексона за сумму не менее 64 млн фунтов – вдвое больше, чем 32 млн фунтов, заплаченные за его трансфер из «Вильярреала» в 2023 году.