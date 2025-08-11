Хавбек «Крыльев» Баняц об инфраструктуре «Краснодара»: «В Европе нет базы такого уровня – есть все, что нужно игрокам. В России каждый стадион хороший»
Михайло Баняц назвал инфраструктуру «Краснодара» лучшей в Европе.
Полузащитник «Крыльев Советов» выступал за «Краснодар» с 2022 по 2024 год.
«Это нужно увидеть. В Европе нет базы такого уровня. В клубе есть и база, и все, что нужно для футболистов. Я играл на стадионе «Краснодара». Вообще каждый стадион в России хороший», – сказал Баняц.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
