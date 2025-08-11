«Байер» предложил 20 млн евро за Баде. «Севилья» отклонит предложение, испанцы хотят получить около 35 млн (RMC Sport)
«Байер» сделал первое предложение о покупке Лоика Баде.
Немецкий клуб предложил за защитника «Севильи» 20 млн евро, сообщает RMC Sport.
Ожидается, что «Севилья» не примет предложение «Байера», так как надеется получить за Баде около 35 млн евро. Переговоры между клубами продолжаются, при этом футболист заинтересован в переходе, но пока не согласовал с леверкузенцами условия контракта.
В прошлом сезоне Ла Лиги Баде провел 32 матча, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Статистику 25-летнего француза можно изучить здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
