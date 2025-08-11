«Байер» предложил 20 млн евро за Баде. «Севилья» отклонит предложение, испанцы хотят получить около 35 млн (RMC Sport)

«Байер» сделал первое предложение о покупке Лоика Баде.

Немецкий клуб предложил за защитника «Севильи» 20 млн евро, сообщает RMC Sport.

Ожидается, что «Севилья » не примет предложение «Байера », так как надеется получить за Баде около 35 млн евро. Переговоры между клубами продолжаются, при этом футболист заинтересован в переходе, но пока не согласовал с леверкузенцами условия контракта.

В прошлом сезоне Ла Лиги Баде провел 32 матча, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Статистику 25-летнего француза можно изучить здесь .