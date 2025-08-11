  • Спортс
3

Делимобиль и Winline Медийная футбольная лига поставили спорт на колеса: машины с оклейкой проехали почти 5 миллионов километров

Делимобиль, крупнейший каршеринг в России, и Winline Медийная футбольная лига (МФЛ) запустили совместную кампанию. Коллаборация превратила сервис аренды автомобилей в мобильную платформу для общения с аудиторией.

В новом проекте бренды переосмыслили традиционные подходы к продвижению спорта. Вместо привычной рекламы – интерактивные квесты, автомобили-амбассадоры лиги и специальные призы для болельщиков. В результате более 6 миллионов пользователей узнали о коллаборации. При этом 150 000 человек преодолели на авто 4,7 миллиона км – расстояние, сопоставимое с шестью полетами до Луны и обратно.

Как это работало

Делимобиль создал экосистему вовлечения болельщиков, главной особенностью которой стала интерактивная викторина. Пользователи видели на карте в приложении Делимобиля золотую бутсу, мяч или свисток – специальные пины, привлекающие внимание. При нажатии на них открывалась викторина с вопросами о предстоящих матчах МФЛ: например, сколько голов забьют игроки, будет ли пенальти, кто откроет счет. За правильные ответы начислялись баллы. Их можно было удвоить, выполнив условия партнера.

Для поддержания интереса аудитории Делимобиль еженедельно обновлял вопросы. В финале самых удачливых ждали призы: месяц бесплатных поездок на автомобиле премиум-класса, билеты в VIP-зону на матч и бонусные баллы, которые можно потратить на аренду. У всех активных участников розыгрыша были равные шансы.

Футбол в каждом авто

Делимобиль сделал свой автопарк частью футбольной вселенной Winline МФЛ. Специальные оклейки с символикой лиги украсили почти 1300 машин в столице, а в салоны 1500 машин добавили брендированные ароматизаторы. Все это создало ощущение атмосферы стадиона даже в потоке городского движения.

Особой привилегией для пользователей каршеринга стали выделенные парковочные зоны у стадионов «Москвич», «Лужники» и «Лукойл Арена». Такое решение позволило болельщикам не только комфортно доезжать и парковаться, но и получить за это дополнительные бонусы внутри приложения.

Что в итоге

В июне более 150 000 пользователей совершили поездки на оклеенных автомобилях каршеринга. Они преодолели 4,7 миллиона километров. Такое расстояние можно сравнить со 117 кругосветными путешествиями.

Всего за три недели рекламу увидели свыше 6 миллионов человек, при этом 145 000 активно участвовали в викторине и отвечали на вопросы. Пуш-уведомления охватили 3,2 миллиона человек, сторис в приложении получили 550 000 просмотров.

Пользователи совершили более тысячи поездок к выделенным зонам возле стадионов, а в финале кампании 207 самых активных участников стали обладателями призов.

«Мы создали не просто проект. Это история о том, как спорт вышел за пределы стадионов и поселился в смартфонах и машинах каршеринга. Футбол органично вписался в ритм мегаполиса. С аудиторией в 11 миллионов пользователей в приложении и более чем 30 тысячами автомобилей в парке мы можем создавать уникальную среду для интеграции брендов в реальные ежедневные маршруты людей.

Каждый пятый клиент Делимобиля (22%) регулярно посещает спортивные мероприятия – это позволило установить миллионы органичных контактов с аудиторией. Когда машины ездят по всему городу, а приложение всегда под рукой у пользователей, перед брендами открываются новые возможности для коммуникации. Главное – находить те форматы, которые действительно интересны людям. Как в случае с Winline Медийной футбольной лигой, где реклама стала не раздражающей, а вовлекающей частью опыта», – рассказал руководитель отдела спецпроектов Делимобиля Виктор Чирков.

Реклама. ПАО «Каршеринг Руссия». Erid: 2SDnjdszkZt

