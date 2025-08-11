  • Спортс
  • «Спартаку» нужен русский тренер. У Риеры жена в «Лукойле»? Откуда он в списке кандидатов? Станкович «Зенит» обыграет, и все будет нормально». Ледяхов о красно-белых
Игорь Ледяхов удивлен тому, что Альберт Риера может возглавить «Спартак».

Ранее стало известно, что бывший игрок «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», ныне тренирующий словенский «Целе», может сменить Деяна Станковича. Красно-белые занимают 11-е место в Мир РПЛ, имея четыре очка после четырех туров.

«Не думаю, что в ближайшие 2-3 тура Станковича уволят.

Мне кажется, это неправдивая информация по Риере. Где он там? В Словении работает? Бывший футболист, но пока ничего не выиграл, никакого результата не показал и сразу в «Спартак». Видимо, идут агентские игры. Хотят всунуть куда-нибудь. Не думаю, что Риера – реальный кандидат и что его рассматривают.

Я помню его как футболиста. Помню, что «Спартак» хотел его даже купить, но что-то не получилось. Хороший футболист – это еще не хороший тренер. В «Спартаке» такие были... Лаудруп работал.

Думаю, у Станковича еще есть время все исправить. Сейчас «Зенит» обыграют, и все будет нормально. К проблеме надо комплексно подходить. Всегда надо анализировать специалиста: где работал и чего достиг?

Станкович давал результат в Сербии, в Венгрии, но это не самые сильные чемпионаты. В «Спартаке» давление со всех сторон каждый день, нужно иметь очень сильную психологию.

Может, у Риеры жена имеет какое-то отношение к «Лукойлу»? Откуда он в списке кандидатов появился? Мне кажется, у нас есть достойные русские тренеры, которые могут спокойно работать. Фамилии называть не буду, но они есть. Нужен русский тренер», – сказал бывший игрок «Спартака» Ледяхов.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
