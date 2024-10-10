Карпин про «Золотой мяч»: «Винисиус или Беллингем? Джуд, если выбирать из этих двоих»
Валерий Карпин считает, что Джуд Беллингем должен получить «Золотой мяч»-2024.
– Кто в этом году заслуживает «Золотой мяч»? Винисиус? Беллингем?
– Если выбирать из этих двоих, то Беллингем, – сказал главный тренер сборной России и «Ростова».
Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 28 октября в Париже. Сообщалось, что приз получит вингер «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт-Экспресс»
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