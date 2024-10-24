Мостовой о гражданстве РФ Сантоса: «Правильно сделал, я считал Дугласа топ-игроком, когда он только появился в «Зените». Хорошая мотивация для наших ребят – будешь играть, если ты сильнее»

Александр Мостовой высказался о предоставлении Дугласу Сантосу гражданства РФ.

«Я думаю, что это, скорее всего, сделано для того, чтобы освободить еще одно место в «Зените » на поле для иностранцев. Но я всегда нахожусь на стороне людей, которые оказываются в подобных жизненных ситуациях – открытая Европа, открытый мир, пожалуйста, если есть возможность, получай паспорт. Я всегда был за это, почему нет?

Дуглас Сантос правильно сделал, что получил российский паспорт. Другое дело – есть ли смысл в его приглашении в нашу сборную, ведь сборная нигде не играет. И с кем ей играть – с Таиландом. Вьетнамом, Сирией?

Сантос – один из лучших игроков в нашем чемпионате и однозначно один из лучших защитников. Причем я говорил об этом еще тогда, когда он только появился в «Зените». Потому что сразу было видно, что для нашего чемпионата это топ-игрок.

Но я всегда говорю, что паспорта не играют в футбол, играют живые люди. Если ты сильнее, то какая разница, какой у тебя паспорт. Если бразилец Вендел сильнее кого-то из наших футболистов, то он будет играть. И это хорошая мотивация для наших ребят – если будешь сильнее конкурента, то будешь играть», – сказал бывший игрок сборной России.