Губерниев о гражданстве Дугласа Сантоса: «Если он привязан к нашей стране – это одно, если считает ее дойной коровой – другое. Может, он так же искренне любит Россию, как Джефф Монсон»

Дмитрий Губерниев порассуждал о предоставлении Дугласу Сантосу гражданства РФ.

«Если Дуглас Сантос считает себя действительно привязанным к России, если он полюбил нашу страну, во что можно поверить, правда – это история одна.

Если он считает Россию дойной коровой и его преследует какая-то корысть – это другая история. Но я верю в людей и думаю, что первый вариант все-таки.

Давайте прагматично говорить: это поможет «Зениту » заявить еще одного легионера, точнее, выпустить на поле, все остальное – это к нему. Может быть, он так же искренне и крепко любит Россию, как, например, Джефф Монсон», – сказал комментатор «Матч ТВ».