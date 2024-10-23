Губерниев о гражданстве Дугласа Сантоса: «Если он привязан к нашей стране – это одно, если считает ее дойной коровой – другое. Может, он так же искренне любит Россию, как Джефф Монсон»
Дмитрий Губерниев порассуждал о предоставлении Дугласу Сантосу гражданства РФ.
«Если Дуглас Сантос считает себя действительно привязанным к России, если он полюбил нашу страну, во что можно поверить, правда – это история одна.
Если он считает Россию дойной коровой и его преследует какая-то корысть – это другая история. Но я верю в людей и думаю, что первый вариант все-таки.
Давайте прагматично говорить: это поможет «Зениту» заявить еще одного легионера, точнее, выпустить на поле, все остальное – это к нему. Может быть, он так же искренне и крепко любит Россию, как, например, Джефф Монсон», – сказал комментатор «Матч ТВ».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
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