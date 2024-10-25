«Арсеналу» и «Ливерпулю» интересен Гюлер. 19-летний хавбек провел 292 минуты за «Реал» в этом сезоне (Caught Offside)
«Арсеналу» и «Ливерпулю» интересен Арда Гюлер из «Реала».
По информации Caught Offside, лондонцы видят 19-летнего игрока в качестве альтернативы Букайо Сака.
«Ливерпуль» нуждается в усилении атакующей линии на фоне неопределенности с новым контрактом Мохамеда Салаха и затягивающейся адаптации Федерико Кьезы.
19-летний Гюлер провел за «Реал» 11 матчей в этом сезоне, чаще всего выходя на замену, и не совершил результативных действий.
Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Caught Offside
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