«МЮ» может назначить Франка из «Брентфорда» в случае увольнения тен Хага. Томас – главный кандидат (Daily Mail)
Томас Франк может получить работу в «Манчестер Юнайтед».
Daily Mail сообщает, что после решения Томаса Тухеля возглавить сборную Англии именно датчанин из «Брентфорда» стал ведущим кандидатом на пост главного тренера манкунианцев на случай увольнения Эрика тен Хага.
Франк работает в «Брентфорде» с 2016 года, во главе тренерского штаба – с 2018-го. В сезоне-2023/24 команда заняла 16-е место, а сейчас идет 11-й – выше «МЮ».
Примечательно, что «Юнайтед» встретится с «пчелами» в следующем туре – 19 октября.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
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