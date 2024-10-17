«МЮ» может назначить Франка из «Брентфорда» в случае увольнения тен Хага. Томас – главный кандидат (Daily Mail)

Томас Франк может получить работу в «Манчестер Юнайтед».

Daily Mail сообщает, что после решения Томаса Тухеля возглавить сборную Англии именно датчанин из «Брентфорда » стал ведущим кандидатом на пост главного тренера манкунианцев на случай увольнения Эрика тен Хага .

Франк работает в «Брентфорде» с 2016 года, во главе тренерского штаба – с 2018-го. В сезоне-2023/24 команда заняла 16-е место, а сейчас идет 11-й – выше «МЮ ».

Примечательно, что «Юнайтед» встретится с «пчелами» в следующем туре – 19 октября.