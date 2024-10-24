Глен Джонсон: «Если «МЮ» уволит тен Хага, то что дальше? Это очень сложная работа. Нужно дать ему время и посмотреть, что будет с командой в ближайшие месяцы»
Глен Джонсон предложил пока не увольнять Эрика тен Хага.
«Я удивлен тем, насколько медленно все идет у «Манчестер Юнайтед». Это прекрасный клуб с прекрасными футболистами, но сейчас для тренера это очень странное место работы.
Если они уволят тен Хага, то что дальше? Люди все еще хотят получить эту работу, но она очень сложная. Я не удивлен, что тен Хаг все еще возглавляет команду.
Думаю, нужно оставить его, дать ему больше времени и посмотреть, что будет с командой в ближайшие несколько месяцев. Если ситуация вскорости не изменится, тогда он вряд ли будет работать в клубе в следующем сезоне», – отметил бывший защитник «Челси» в интервью Betfred.
Опубликовал: Александр Суряев
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