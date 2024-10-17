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Радимов о вылете «Родины» из Кубка: «Позорище – жертвовать Кубком, когда участвуете в 2 турнирах? Наплевательское отношение к президенту, который столько делает, вкладывается в клуб»

Владислав Радимов раскритиковал «Родину» после вылета из Кубка России.

В матче 5-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России «Родина» уступила костромскому «Спартаку» (1:2) и завершила участие в турнире.

«Родина» выпускает практически всех запасных игроков, которые не играют, означает, что он жертвуют Кубком России. Сегодня была трансляция, на трибунах болельщиков из Костромы больше в разы. Мне очень жаль владельца «Родины» (Сергей Ломакин – Спортс’‘), который уже давным‑давно вкладывает в клуб, они получают хорошие сборы, чуть ли не в ОАЭ всеми командами ездят. Есть «Родина‑М», «Родина‑2», детско‑юношеская школа. Всех пытаются развивать. Есть Бесчастных, которого обучают, есть тренер по нападающим Роман Павлюченко, высочайшего уровня. И все это смывается в мусорную трубу.

Борьба за Кубок России… У них много турниров? У них всего их два: Кубок и Первая лига. На трибунах пусто, а игру показывают в прайм‑тайм на «Матч ТВ». Извините меня, но мне кажется, что это наплевательское отношение всех, кто руководит клубом, к президенту клуба, который столько делает. Это какое‑то позорище в моем понимании.

Пожертвовать кубком, так проиграв. Если они хотят выйти в РПЛ, то не надо обманывать всех остальных. Вы хотите обмануть президента? Кажется, это просто пыль в глаза. Жертвовать Кубком России, когда вы участвуете в двух турнирах? Кроме слова «позор» на ум ничего не приходит.

Вы каким образом хотите привлечь зрителей на трибуны? Такими матчами вы будете только отталкивать людей», – сказал бывший футболист сборной России. 

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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