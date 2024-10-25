Моуринью о будущем: «Лучший вариант – возглавить клуб, который не будет играть в еврокубках. Если через 2 года клубу-аутсайдеру из Англии потребуется тренер, то я готов»
Жозе Моуринью заявил, что в будущем не хотел бы работать в клубе-участнике еврокубков.
«Когда я покину «Фенербахче», то лучший вариант для меня – возглавить клуб, который не будет играть в еврокубках. Так что если через два года клубу-аутсайдеру из Англии потребуется тренер, то я готов.
Больше не хочу ничего говорить об этом (о своем удалении в матче с «МЮ» – Спортс”). Если я подам апелляцию, то получу шесть месяцев [дисквалификации]», – сказал тренер «Фенербахче».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BBC
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