Моуринью о будущем: «Лучший вариант – возглавить клуб, который не будет играть в еврокубках. Если через 2 года клубу-аутсайдеру из Англии потребуется тренер, то я готов» 

Жозе Моуринью заявил, что в будущем не хотел бы работать в клубе-участнике еврокубков.

«Когда я покину «Фенербахче», то лучший вариант для меня – возглавить клуб, который не будет играть в еврокубках. Так что если через два года клубу-аутсайдеру из Англии потребуется тренер, то я готов.

Больше не хочу ничего говорить об этом (о своем удалении в матче с «МЮ» – Спортс”). Если я подам апелляцию, то получу шесть месяцев [дисквалификации]», – сказал тренер «Фенербахче ».