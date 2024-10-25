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  • Моуринью про 1:1 с «МЮ»: «Это они заработали очко в игре с «Фенербахче», а не наоборот. Мы были великолепны, с такой игрой мы бы уничтожили всех в Турции. У Онана два немыслимых сэйва за 10 секунд»
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Моуринью про 1:1 с «МЮ»: «Это они заработали очко в игре с «Фенербахче», а не наоборот. Мы были великолепны, с такой игрой мы бы уничтожили всех в Турции. У Онана два немыслимых сэйва за 10 секунд»

Жозе Моуринью доволен игрой «Фенербахче» против «Манчестер Юнайтед» (1:1).

«Это они заработали очко в матче с нами, а не наоборот. Мы играли великолепно. Если мы будем так играть в чемпионате Турции, то уничтожим всех. Мы, разумеется, играли против команды более высокого уровня. В АПЛ больше мастерства, выше интенсивность, больше всего.

Думаю, парни провели прекрасный матч. Возможно, в Англии будут обсуждать двух-трех футболистов «МЮ», которые не сыграли, но они не знают, сколько потерь было у нас. Нам пришлось решать безумную головоломку. Наше выступление было выдающимся, я не мог просить большего.

Андре Онана совершил два фантастических сэйва. А нам забили в такой ситуации, о которой мы были осведомлены.

Да бросьте, Онана спас результат! Мой голкипер не выручил, а Онана сделал два немыслимых сэйва за 10 секунд. Он больше всех повлиял на результат.

Знаю, английская пресса будет писать, что «МЮ» сыграл не лучшим образом, но было бы справедливо сказать, что мы провели выдающийся матч и играли лучше соперника. Для «МЮ» это хороший результат», – сказал главный тренер «Фенербахче» в эфире TNT Sports.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
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