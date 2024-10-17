Месси про «Интер Майами»: «Я приехал не заканчивать карьеру, а помочь клубу вырасти. Люблю футбол»

Лионель Месси рассказал, что приехал в «Интер Майами» не отдыхать.

«Я очень люблю футбол. Мы приехали для того, чтобы помочь клубу вырасти, я приехал не для того, чтобы заканчивать карьеру.

Нам посчастливилось выиграть множество титулов», – сказал 37-летний форвард, имея в виду других футболистов, игравших с ним в «Барселоне» и приехавших в клуб МЛС .

Напомним, за «Интер » также играют Луис Суарес , Серджи Бускетс и Жорди Альба .