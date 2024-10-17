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Месси про «Интер Майами»: «Я приехал не заканчивать карьеру, а помочь клубу вырасти. Люблю футбол»

Лионель Месси рассказал, что приехал в «Интер Майами» не отдыхать.

«Я очень люблю футбол. Мы приехали для того, чтобы помочь клубу вырасти, я приехал не для того, чтобы заканчивать карьеру.

Нам посчастливилось выиграть множество титулов», – сказал 37-летний форвард, имея в виду других футболистов, игравших с ним в «Барселоне» и приехавших в клуб МЛС.

Напомним, за «Интер» также играют Луис Суарес, Серджи Бускетс и Жорди Альба.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
logoМЛС
logoЛионель Месси
logoСборная Аргентины по футболу
logoЛуис Суарес
logoСерджи Бускетс
logoЖорди Альба
logoИнтер Майами
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