Месси про «Интер Майами»: «Я приехал не заканчивать карьеру, а помочь клубу вырасти. Люблю футбол»
Лионель Месси рассказал, что приехал в «Интер Майами» не отдыхать.
«Я очень люблю футбол. Мы приехали для того, чтобы помочь клубу вырасти, я приехал не для того, чтобы заканчивать карьеру.
Нам посчастливилось выиграть множество титулов», – сказал 37-летний форвард, имея в виду других футболистов, игравших с ним в «Барселоне» и приехавших в клуб МЛС.
Напомним, за «Интер» также играют Луис Суарес, Серджи Бускетс и Жорди Альба.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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