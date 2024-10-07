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Месси, Суарес, Бернардески, Пуч, Лобжанидзе и Бюрки претендуют на приз MVP чемпионата МЛС

Лионель Месси и Луис Суарес включены в число претендентов на приз MVP.

МЛС объявила список футболистов, которые поборются за награду самому ценному игроку по итогам чемпионата. Учитывались только те, кто провел на поле не менее тысячи минут.

Всего в списке 34 игрока. В перечень попали в том числе Месси, Суарес («Интер Майами»), Федерико Бернардески («Торонто»), Роман Бюрки («Сент-Луис»), Саба Лобжанидзе («Атланта Юнайтед»), Рики Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси»), Факундо Торрес («Орландо Сити») и другие.

Суарес также претендует на приз лучшему новичку новичку – наряду с Уго Льорисом из «Лос-Анджелеса» и другими игроками.

Также предусмотрены награды лучшему тренеру, защитнику, вратарю, молодому футболисту, главному судье и ассистенту арбитра, призы за камбэк года и участие в благотворительной деятельности.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт МЛС
logoМЛС
logoФК Торонто
logoЛос-Анджелес Гэлакси
logoЛионель Месси
рейтинги
logoЛуис Суарес
logoУго Льорис
logoРоман Бюрки
logoФедерико Бернардески
logoОрландо Сити
logoСаба Лобжанидзе
logoИнтер Майами
logoЛос-Анджелес
logoАтланта Юнайтед
logoРики Пуч
logoФакундо Торрес
logoСент-Луис Сити
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