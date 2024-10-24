Моуринью после двойного сэйва Онана засмеялся, закрыл лицо руками, вскинул их над головой и, шатаясь, изобразил вратаря «МЮ»
«Манчестер Юнайтед» обыгрывает «Фенербахче» (1:0, перерыв) на выезде в матче 3-го тура общего этапа Лиги Европы.
На 37-й минуте голкипер англичан Онана совершил двойное спасение. Форвард турецкой команды Юссеф Эн-Несири с линии вратарской головой пробил в створ после наброса с левого фланга, но камерунец сгруппировался и парировал удар. Следом хавбек Душан Тадич вернул мяч в опасную зону, и Эн-Несири снова пробил головой – под перекладину. Онана вскинул руку и отразил второй удар.
После этого бывший тренер «МЮ», возглавляющий «Фенербахче», на бровке закрыл лицо руками, потом засмеялся, вскинул руки над головой и изобразил, как бы теряя равновесие, как Онана отразил второй удар.
Изображения: кадры из трансляции Ziggo Sport 3
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