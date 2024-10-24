Моуринью после двойного сэйва Онана засмеялся, закрыл лицо руками, вскинул их над головой и, шатаясь, изобразил вратаря «МЮ»

Жозе Моуринью смешно отреагировал на двойной сэйв вратаря «МЮ» Андре Онана.

«Манчестер Юнайтед » обыгрывает «Фенербахче » (1:0, перерыв) на выезде в матче 3-го тура общего этапа Лиги Европы .

На 37-й минуте голкипер англичан Онана совершил двойное спасение. Форвард турецкой команды Юссеф Эн-Несири с линии вратарской головой пробил в створ после наброса с левого фланга, но камерунец сгруппировался и парировал удар. Следом хавбек Душан Тадич вернул мяч в опасную зону, и Эн-Несири снова пробил головой – под перекладину. Онана вскинул руку и отразил второй удар.

После этого бывший тренер «МЮ», возглавляющий «Фенербахче», на бровке закрыл лицо руками, потом засмеялся, вскинул руки над головой и изобразил, как бы теряя равновесие, как Онана отразил второй удар.

Изображения: кадры из трансляции Ziggo Sport 3

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