Фанаты скандировали «Fan ID – убийца футбола!» на матче «Локомотив» – «Оренбург» в Кубке России
На «РЖД Арене» выразили недовольство существованием паспорта болельщика.
«Локомотив» сегодня принимает «Оренбург» в Фонбет Кубке России.
В середине первого тайма фанаты начали скандировать: «Fan ID – убийца футбола!»
«Локомотив» – «Оренбург». 1:0 – Пиняев забил с передачи Севикяна. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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